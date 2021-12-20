Akciğer Kanseri Tedavisinde Umut Veren Gelişmeler

Amerikan Kanser Derneği'ne göre akciğer kanseri hastalığın en ölümcül olanı. Ancak Amerika'da hastalığın araştırılmasına göğüs ya da prostat kanseri kadar kaynak aktarılmıyor. Bir kişinin çabası ve Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC'nin yeni rehberliği sayesinde bu durum değişiyor

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet