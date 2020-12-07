Akçay: " Batılı ülkeler korsanlık peşinde koşarken Türkiye 180'den fazla ülkenin yardım çağrısına karşılık vermiştir"
07.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:57
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın konuşması TBMM - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin sunum yaptı.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın konuşması TBMM - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin sunum yaptı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı