Akçakoca'nın turizmine katkı sağlayacak proje hayata geçiriliyor Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Akçakoca'nın turistik faaliyetlerine değer katacak bir projesini daha hayata geçiriyor.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Akçakoca'nın turistik faaliyetlerine değer katacak bir projesini daha hayata geçiriyor.

Karayollarından Akçakoca Belediyesi'ne geçen 60 dönümlük arazi üzerinde yapılması planlanan proje ile Akçakoca turizm açısından cazibe merkezi haline gelecek. Güreş ve konser alanı, Karting pisti, maket uçak pisti, off road pisti, skate pisti, koşu pisti, okçuluk poligonu, silah,trap ve skeet poligonu, kanatlı hayvanlar çiftliği ve hobi bahçelerinin yer aldığı proje ilçenin turizmini geliştirerek ve ilçeye katma değer katacak.

Yaklaşık 17 bin metrekarelik alanının çadır ve karavan kamp alanı olarak projelendirilmesi ile ilçede her gelir düzeyine uygun kişilerin turizm faaliyetlerine katılmasına olanak sağlanacak. Uzun zamandır atıl durumda olan arazide ilk etap çalışmalarına başlanılırken, Akçakoca Belediyesi iş makineleri tarafından düzenleme çalışmaları yapılıyor. Projenin tamamlanmasının Akçakoca turizmine büyük artılar sunacağını ifade eden Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, "Şimdiden ilçemize ve halkımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA