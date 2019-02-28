Akçakoca'da Toprağı Koru İklimi Koru Konulu Konferans Verildi

Akçakoca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Mavi Bayrak projesi kapsamında Akçakoca Osmaniye İlkokulunda "Toprağı Koru İklimi Koru"konulu konferans verildi.

Tema Vakfı Kdz. Ereğli Temsilcisi Nilgün Durak görsellerin yer aldığı sunum eşliğinde çocuklara yönelik yaptığı konuşmasında "İklim değişikliği bugün ve yarınımızı tehdit eden en önemli sorunlardan biri olarak görülüyor. İklim değişikliğine özellikle fosil yakıt kullanımı sonucu ortaya çıkan sera gazları neden oluyor. Sera gazları küresel ortalama sıcaklıkları artırıyor. Sanayi devrimini takiben dünyadaki ortalama sıcaklık 1 derece arttı. Bu artışın 1,5 derecede sınırlı tutulması iklim değişikliğinin etkilerinin daha da şiddetlenmemesi için ciddi önem taşıyor. Küresel sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 2010 yılı seviyesine göre %45 azaltmamız ve 2050 yılına kadar net sıfırlamamız gerekiyor. Bunu başarmak için öncelikle toprak olmak üzere tüm karbon yutaklarını korumak büyük öneme sahiptir. Bu nedenle düzenlediğimiz eğitim etkinlikleri ile "toprağı korumak, iklimi korumaktır" diye ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA