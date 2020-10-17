Akçakoca'da ekimde deniz keyfi
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Akçakoca'da ekimde deniz keyfi

17.10.2020 16:42 | Son Güncelleme: 17.10.2020 16:46
Akçakoca'da ekimde deniz keyfi

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, sıcak havayı fırsat bilenler ekim ayının ortasında denize girmenin keyfini çıkarırken, amatör balıkçılar ise sahilde oltalarıyla balık tuttu.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, sıcak havayı fırsat bilenler ekim ayının ortasında denize girmenin keyfini çıkarırken, amatör balıkçılar ise sahilde oltalarıyla balık tuttu.

Akçakoca ilçesinde hava sıcaklığı öğle saatlerinde 26 dereceye ulaşırken, sıcak havayı fırsat bilenler sahile indi. Çuhallı Plajı vatandaşlarla dolarken, ekim ayının ortasında sahilde güneşlenenler denize girdi. Akçakoca sahili aynı zamanda amatör balıkçılarla doldu. Sahilde sıralanan vatandaşlar oltalarını denize salladı. Balıkçıların oltasına zargana, istavrit ve kefal takıldı. Balıkçılar kovalarını balıkla doldurdu.  


Akçakoca'da ekimde deniz keyfi
Akçakoca'da ekimde deniz keyfi
Akçakoca'da ekimde deniz keyfi
Akçakoca'da ekimde deniz keyfi
Akçakoca'da ekimde deniz keyfi
Akçakoca'da ekimde deniz keyfi
Akçakoca'da ekimde deniz keyfi
Akçakoca'da ekimde deniz keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayşenur YAMAN

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