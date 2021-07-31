Akçakaya Sosyal Tesisi'nin temeli atıldı
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Akçakaya Sosyal Tesisi'nin temeli atıldı

Akçakaya Sosyal Tesisi'nin temeli atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi'nin kırsal mahallelere yönelik hizmet ve yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

Talas Belediyesi'nin kırsal mahallelere yönelik hizmet ve yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Talas Belediyesi tarafından Akçakaya Mahallesi'ne yapılacak modern sosyal tesisin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Mahallede gerçekleştirilen törene katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın genç yaşlı bölge sakinlerinin sevgisiyle karşılandı. Törenin açılışında konuşan Akçakaya Muhtarı Adem Ayrancı, mahallelerine yapılan hizmetlerden ve temeli atılan sosyal tesisten dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Akçakaya Yardımlaşma Derneği Başkanı Yusuf Özcan da, dernek adına Başkan Yalçın'a teşekkür ederek, bu tesisin yapımının gurur verici olduğunu söyledi. Daha sonra kürsüye gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, şehri yönetmenin yolunun kırsaldan geçtiğini belirterek, kırsal mahallere yapılan hizmetlere yenilerini eklediklerini kaydetti.

"HERKESİN BULUŞMA ALANI OLACAK"

Başkan Yalçın tesisle ilgili bilgiler vererek, "Buraya çocuklarımız, gençlerimiz ve hanımlarımız için bir sosyal tesis gerekliydi. Geçen yıl da Akçakaya Yardımlaşma Derneği yönetimi ziyaretimize gelerek bu tesise bir miktar destekte bulunmak istediklerini söyledi. Başta Dilek Sabancı hanımefendi olmak üzere destekte bulunan herkese teşekkür ediyorum. Katkının azı çoğu olmaz. Allah bereket versin. Önemli olan gönlünüzü bu işe koymak. Biz de geri kalanını tamamlıyoruz. 775 bin TL'ye mal olacak tesisimizin içinde muhtarlık, çok amaçlı salon, fuaye, mutfak gibi bölümlerin yanı sıra burası herkesin buluşma alanı olacak. Yaşlılarımız dinlenebilecek. Hanımlarımız için kurslar düzenlenecek. Düğün, nişan gibi törenler de gerçekleştirilecek. Hem huzura, hem güvene, hem de birbirimizin muhabbetine vesile olacak bir tesis olacağını düşünüyorum. Bizi teşvik eden, katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. 140 gün sonra açılışını gerçekleştireceğiz inşallah. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla Akçakaya Sosyal Tesisi'nin temeline ilk harç mahalle sakinleriyle birlikte döküldü. - KAYSERİ

Akçakaya Sosyal Tesisi'nin temeli atıldı
Akçakaya Sosyal Tesisi'nin temeli atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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