Akçakale Gümrük Kapısı tam kapasiteyle çalışıyor
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Akçakale Gümrük Kapısı tam kapasiteyle çalışıyor

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki gümrük kapısı, tam kapasiteyle çalışmalarına devam ediyor.

01.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:07
Akçakale Gümrük Kapısı tam kapasiteyle çalışıyor

'nın ilçesindeki gümrük kapısı, tam kapasiteyle çalışmalarına devam ediyor.


Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG terör örgütünden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentine açılan tam kapasite ile çalışmaya devam ediyor. Akçakale Gümrük kapısı, dijital sistemle kontrol mekanizmalarının oluşturulması ve onarım çalışmalarının sona ermesinin ardından tam kapasite ile çalışmaya başladı. Gümrük kapısında güvenlik açısından en üst düzeyde tedbirler alındı. Sınır kapısının girişleri beton bloklarla güçlendirildi. Her iki ülkenin kapılarının yeniden geçişlere açılmasıyla birlikte Tel Abyad'a yapılan insani ve ticari araç giriş ve çıkışları buradan yürütülmeye başlanıldı. Kapıdan geçiş yapan kamyonlarda ise özellikle çimento, gıda ve inşaat malzemelerinin bulunduğu görülüyor. Akçakale Gümrük Kapısı'nın tam kapasiteyle çalışmaya başlamasıyla birlikte araç giriş ve çıkışlarının da hızlandığı gözlendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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