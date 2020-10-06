Akçakale Gümrük Kapısı'nda 414 cep telefonu ele geçirildi
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Akçakale Gümrük Kapısı'nda 414 cep telefonu ele geçirildi

06.10.2020 10:45 | Son Güncelleme: 06.10.2020 10:49
Akçakale Gümrük Kapısı'nda 414 cep telefonu ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince, Akçakale Gümrük Kapısı'nda 414 cep telefonu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince, Akçakale Gümrük Kapısı'nda 414 cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Akçakale Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen gümrük kontrol işlemlerinde, bir araç riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi.

Yapılan incelemede, aracın tırın dorsesinde gizli bölmelerine çeşitli markalara ait gümrük kaçağı 414 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili tır şoförü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güçlü

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