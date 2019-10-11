11.10.2019 12:39

Akçakale'den teröristlere "Ölürüm Türkiyem" mesajı

GAZİANTEP - Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehitlerini veren Akçakale'de hoparlörden "Ölürüm Türkiyem" türküsü çalınarak, teröristeler mesaj veriliyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı bölgelerden olan Suriye'nin Telabyad şehrindeki PKK/YPG'li teröristler, sınır ötesinden attıkları roketlerle hemen yanındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan sivil insanları hedef almıştı. Operasyonun ilk 2 gününde Akçakale'de 21 ayrı noktaya düşen roketler nedeniyle Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar Saar, Vergi memuru Cihan Güneş şehit olurken onlarca kişi de yaralanarak, hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Harekatın üçüncü gününde de ise bölge insanı, sivilleri hedef alan teröristlere tepki gösterirken belediye hoparlöründen ise gün içerisinde "Ölürüm Türkiyem" türküsü çalınarak, Telabyad'daki teröristlere mesaj verildi.

Kaynak: İHA