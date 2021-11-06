Akçakale'de Kızılay Haftası etkinlikleri sona erdi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen etkinler sona erdi.

Akçakale Belediyesi Kültür Merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, hafta dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

Türk Kızılay Akçakale Şube Başkanı Sait Akay, programda yaptığı konuşmada, etkinliklerde emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Programa, Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktar, Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı Ahmet Hamdi İnan ile kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Haberi Kaydet