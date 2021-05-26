Akçakale'de ilk semt pazarı kuruldu

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ile ilçede ilk semt pazarı kuruldu.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ile ilçede ilk semt pazarı kuruldu.

Akçakale'nin çehresini değiştiren ilklerin başkanı Mehmet Yalçınkaya hizmette bir ilke daha imza attı. İlçenin modernleşmesi hedefiyle çalışmalarını sürdüren Başkan Yalçınkaya alışverişte yeni dönemin başlamasına öncülük etti ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ilk semt pazarı kuruldu. Pazar haftanın 3 günü ilçenin muhtelif mahallelerinde kurulacak.

Yalçınkaya ve beraberinde Eyyübiye Esnaf Kardeşler Dernekler Başkanı Abdullah Güneş ile pazar yerine giderek esnafa hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Esnafa ve vatandaşlara hayırlı olsun temennisinde bulunan Yalçınkaya, "Pazar Akçakale'nin en büyük eksikliği hem pazar alışkanlığı yok, hem de pazar yeri yok. Belediye Başkanı olduktan sonraki ilk hedefimiz burayı güzel modern bir ilçe yapmaktı. Bu konuda da adım atmıştık. Yalnız pandemiden dolayı uzun süredir elimiz kolumuz bağlıydı. Pandemi süreci inşallah 1 Haziran'dan sonra ortadan kalkacak. Bizim de burada hedefimiz modern pazarlar, insanların kolayca alışveriş yapabileceği yerleri Akçakale'nin hizmetine sunmak. Zeynel Başkanımız Urfa'dan bize desteği veriyor. Elbirliğiyle inşallah Akçakale'nin layık olduğu hizmete kavuşması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Öte yandan esnafa korona virüs tedbirlerine uyulması hususunda uyarılarda bulunuldu ve esnafa maske dağıtıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı