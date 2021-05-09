Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'dan "Anneler Günü" ziyaretleri

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Anneler Günü dolayısıyla şehit annesi ve engelli olan eşi ile 2 çocuğuna bakan anneyi ziyaret etti.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Anneler Günü dolayısıyla şehit annesi ve engelli olan eşi ile 2 çocuğuna bakan anneyi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Yalçınkaya, 2015'te şehit düşen piyade er Yusuf Beylem'in kırsal Tepecik Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Şehidin annesi Fatma ve babası İsa Beylem ile görüşen Yalçınkaya, şehit annesine çiçek vererek, Anneler Günü'nü kutladı.

Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşayan Bulmen ailesini ziyaret eden Yalçınkaya, engelli olan eşi ve 2 çocuğuna fedakarca bakan annenin gününü kutladı, anneye çiçek takdim etti.

Yalçınkaya, bütün dinlerde annenin önemli bir yerinin olduğunu belirtti.

Annelerin hakkının ödenemeyeceğini kaydeden Yalçınkaya, "Anne, bu dünyada en büyük varlık. Annelerin bu güzel günlerini kutluyoruz. İlçemizde engelli çocukları olan ve şehit annesi olan bir anneyi ziyaret ettik. Allah annelere inşallah evlat acısı göstermesin. Her zaman duamız bu. Vatan müdafaa ister, vatan savunma ister. Bu savunmayı yapan da bu annelerin çocukları. Bu annemizin hem mutlu hem hüzünlü gününde yanında olmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güçlü