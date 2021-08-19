Akçaabat'ta Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor
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Akçaabat'ta Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor

Akçaabat'ta Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamındaki çalışmalar devam ediyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamındaki çalışmalar devam ediyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı açıklamada, Akçaabat'ın kültürünü, turizmini ve güzel sokaklarını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalara hızlı şekilde devam ettiklerini belirtti.

Ekim, Orta Mahalle'de sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ederken bir yandan da Akçaabat Çarşı Bölgesinde cephe sağlıklaştırma çalışmalarını ilerlettiklerini vurguladı.

Görüntü kirliliği oluşturan binalarda cephe iyileştirme, yenileme, söve ve boya gibi işlemler yapıldığına işaret eden Ekim, ayrıca sokak zemini düzenlemesi ve aydınlatma gibi işlerin de devam ettiğini aktardı.

Ekim, üst cephelerde çalışmalar tamamlandıktan sonra dükkan cephelerindeki çalışmaların da tamamlanacağını ve tabelalarda standardizasyon sağlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun sonrasında ise TİSKİ ile birlikte kanalizasyon ve su altyapısı yenileme çalışmamızı tamamlayacağız. Bu süreçte eş zamanlı olarak doğal gaz hattı döşemesinin yapılması planlanmaktadır. Altyapı çalışmalarımız tamamlandıktan sonra zemin yenileme çalışmaları başlayacak. Bu alandaki çalışmalarımızın tamamlanmasının akabinde Akçaabat Çarşı Bölgesi turizme kazandırılmış olacak ve esnafımız da daha göze hoş gelen mekanlarda faaliyetlerine devam edecekler."

Akçaabat'ta Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor
Akçaabat'ta Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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