Akçaabat Belediyesinde sosyal yardımlar aralıksız devam ediyor
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Akçaabat Belediyesinde sosyal yardımlar aralıksız devam ediyor

Akçaabat Belediyesinde sosyal yardımlar aralıksız devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzon'un Akçaabat ilçe Belediyesi sosyal belediyecilik alanında sürdürmüş olduğu çalışmalarla yılın 365 günü farklı alanlarda ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olmaya devam ediyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçe Belediyesi sosyal belediyecilik alanında sürdürmüş olduğu çalışmalarla yılın 365 günü farklı alanlarda ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olmaya devam ediyor.

Yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren yılın 365 günü sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalar yürüttük. Farklı alanlarda ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanlarında olup, onlara kucak açtık. Her zaman vatandaşlarımızın taleplerine kulak verip anında ihtiyaçlarını gidermek için kollarımızı sıvadık" dedi.

Her zaman olduğu gibi pandemi süreci ve Ramazanda da yardımların devam ettiğini söyleyen Başkan Ekim, "Bütün dünyayı etkisi altına alan yaşam şartlarımızı değiştiren pandeminin ülkemizde de görüldüğü ilk günden itibaren 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' inancıyla bütün görevlerimizin önüne koyduğumuz bir vesileyle pandemiden etkilenip işini kalıcı veya geçici olarak kaybeden insanlarımızın yanında olmayı en asli ve birincil görevimiz kabul ettik. Gerek şehrimizin hayırsever iş insanlarıyla gerek 'komşusu açken tok yatan bizden değildir' inancı ile hareket eden Akçaabatlı hemşehrilerimizle vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılama noktasında yanlarında olduk. Mübarek Ramazan ayında her ev her sofra huzurlu mutlu ve bereketli olsun inancıyla ekmeğimizi aşımızı paylaşmak için Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kontrolünde erzak ve kumanya yardımlarımızın dağıtımını sürdürüyoruz. Bu kapsamda; Ramazan ayı münasebetiyle ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaçlı 1.800 aileye gıda yardımı yaptık. İlçemizde yaşayan ihtiyaçlı ailelere Kızılay ve Sahil Camii Derneği tarafından dağıtılan sıcak yemek organizasyonuna destek sağladık. İlçe genelinde okullarda servis çeken 162 şoför esnafına gıda yardımı yaptık. Dünya Yetimler Günü münasebetiyle ilçemizde tespit edilen 70 yetim aileye katkı verdik. İlçemiz Haçkalıbaba Devlet Hastenesi Evde Sağlık Hizmetleri servisi işbirliği ile servise kayıtlı 6 hastamıza Hasta Karyolası yardımı yaptık. İlçemizde ihtiyaca binaen 2 vatandaşımıza tekerlekli sandalye verdik. Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile lise 12. sınıf öğrencilerinin YKS'ye hazırlık deneme sınavı kitapçıkları temin edilerek sınava girmeleri sağladık. İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan yabancı uyruklu 50 vatandaşa gıda yardımı yaptık. Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor' projesi kapsamında öğrenciler staj gördükleri işletmelere verilmek üzere hijyen seti katkısında bulunduk. Sosyal Belediyecilik alanındaki çalışmalarımız ve sosyal yardımlarımız imkanlarımız ölçüsünde devam edecek" diye konuştu. - TRABZON

Akçaabat Belediyesinde sosyal yardımlar aralıksız devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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