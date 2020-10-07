Akbük ve Altınkum'da park ve yeşil alan temizliği yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Akbük ve Altınkum'da park ve yeşil alan temizliği yapıldı

07.10.2020 09:49 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:53
Akbük ve Altınkum'da park ve yeşil alan temizliği yapıldı

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kente görsel zenginlik katmak, park, bahçe ve ana arterlere estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kente görsel zenginlik katmak, park, bahçe ve ana arterlere estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilçeye bağlı Akbük Mahallesi'nde yüksek budama, Altınkum Mahallesi'nde bulunan park ve yeşil alanlarda çim kesimi ve temizlik faaliyetleri tüm hızıyla sürdürülüyor. Bunların yanı sıra ilçede bulunan banklarda tamirat çalışmaları ve yerden budama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan program çerçevesinde kentimizin tüm mahallelerinde rutin bir şekilde devam edecek. - AYDIN

Akbük ve Altınkum'da park ve yeşil alan temizliği yapıldı
Akbük ve Altınkum'da park ve yeşil alan temizliği yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Berat Albayrak Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şehrazat Hazal Kaya Türkan Şoray Caner Cindoruk
Spor Tisserand Arda Turan Gökhan Töre Fırat Aydınus Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Ateş Çocuk Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akbük ve Altınkum'da park ve yeşil alan temizliği yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 09:57:05. #1.15#
title