Akbilek, Mehmet Akif Ersoy'u andı
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Akbilek, Mehmet Akif Ersoy'u andı

27.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:35
Akbilek, Mehmet Akif Ersoy'u andı

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 84. Yıl dönümünde anan Başkan Akbilek, "Milli şairimiz arkasında bıraktığı birçok şiiriyle olduğu kadar, vatan mücadelesine yaptığı katkılarıyla, yaşadığı dönem içerisinde şahsiyeti, mütevazı hayatı, asil duruşu ile yaşadığımız döneme model gösterilen önemli kişiler arasında tarihimizdeki yerini saygın bir şekilde almıştır. İçinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bilen Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'yla milletimizin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olmuştur. Mehmet Akif Ersoy, halkımızın gönül ve ruh dünyasını, öylesine çarpıcı, öylesine güzel ifade etmiştir ki İstiklal Marşı onun kaleminden çıkıp milletimize mal olmuştur. O güç dönemlerde toplumun bir ferdi olarak sıkıntıları derinden yaşayan Mehmet Akif Ersoy, inancını hiçbir zaman kaybetmemiş, Anadolu'yu dolaşarak halkımıza güç ve moral aşılamış, milli mücadeleye değerli katkılarda bulunmuştur. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, vatan sevgisi ve bağımsızlık aşkıyla kaleme aldığı İstiklal Marşımızı bizlere kazandıran ve genç kuşaklara örnek bir hayat geçirdi. 27 Aralık 1936 tarihinde aramızdan ayrılıp hakkın rahmetine kavuşmuş olan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının yıl dönümünde rahmet ve şükranla anıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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