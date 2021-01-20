Akbaşoğlu - Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı ve Çankırı'da açılan fabrikalar
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Akbaşoğlu - Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı ve Çankırı'da açılan fabrikalar

20.01.2021 13:04 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:10

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (3)

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "(Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı) Yüzde 11 seviyelerinde fiziki ve parasal gerçekleşmeye kavuştuğunu görmenin mutluluğunu müşahade ettik."

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Gerçeklikten koparak kendi hayal dünyasında bir takım kendi kurguları, vehimleri ve kuruntuları ile olayları değerlendirerek varsayımsal bir takım sonuçlara varmak hakikaten bir zihin dağınıklığının ve zihin parçalanmışlığının alameti farikası olsa gerek"

Akbaşoğlu - Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı ve Çankırı'da açılan fabrikalar
Akbaşoğlu - Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı ve Çankırı'da açılan fabrikalar
Akbaşoğlu - Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı ve Çankırı'da açılan fabrikalar
Akbaşoğlu - Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı ve Çankırı'da açılan fabrikalar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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