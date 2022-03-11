Akbank Sanat çocuk etkinlikleri çevrim içi gerçekleştiriliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akbank Sanat çocuk etkinlikleri çevrim içi gerçekleştiriliyor

AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Akbank Sanat çocuk etkinlikleri çevrim içi gerçekleştiriliyor

Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerine mart ayı boyunca "Akbank Sanat Evinizde" başlığı altında sosyal medya kanallarında devam ediyor.

Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerine mart ayı boyunca "Akbank Sanat Evinizde" başlığı altında sosyal medya kanallarında devam ediyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Akbank Sanat, "Dijital Sanat'a Giriş" atölye çalışmalarıyla çocukları sanatla buluşturmayı planlıyor.

Sanat eğitmeni Barış Karayazgan tarafından hazırlanan atölye çalışmaları, cumartesi günleri Akbank Sanat Youtube kanalından izlenebilecek.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

Hakan Binbaşgil, Atölye, Medya, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title