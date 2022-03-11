Akbank Sanat çocuk etkinlikleri çevrim içi gerçekleştiriliyor
AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
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Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerine mart ayı boyunca "Akbank Sanat Evinizde" başlığı altında sosyal medya kanallarında devam ediyor.
Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerine mart ayı boyunca "Akbank Sanat Evinizde" başlığı altında sosyal medya kanallarında devam ediyor.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Akbank Sanat, "Dijital Sanat'a Giriş" atölye çalışmalarıyla çocukları sanatla buluşturmayı planlıyor.
Sanat eğitmeni Barış Karayazgan tarafından hazırlanan atölye çalışmaları, cumartesi günleri Akbank Sanat Youtube kanalından izlenebilecek.
AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel