Akbank müşteri hizmetleri! Akbank çağrı merkezi!

Akbank'ta dün sabah saatlerinde sistemin çökmesiyle başlayan büyük sıkıntı, üzerinden 24 saat geçmesine rağmen çözülemedi. Akbank çalışmıyor! Akbank mobil! Akbank internet! Akbank son dakika! Akbank ne zaman çalışacak? Akbank internet girmiyor? Akbank müşteri hizmetleri! Akbank çağrı merkezi!

Binlerce müşteri yaşananlara sosyal medya üzerinde tepki gösterirken, "Akbank" hashtag'i dünden beri Twitter'da TT durumda. Akbank son dakika! Akbank ne zaman çalışacak? Akbank internet girmiyor? Akbank müşteri hizmetleri! Akbank çağrı merkezi!

AKBANK SON DAKİKA!

Türk bankacılık devi Akbank'ta dün sabah saatlerinde sistemin çökmesiyle başlayan problem, üzerinden 24 saat geçmesine rağmen giderilemedi. Bankanın mobil işlemleri, kredi kartı pos cihazları ve şubeler arasındaki sistemi hala çalışmıyor. Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor, para çekemiyor ve para transferi yapamıyor.

Dün sabah saatlerinde başlayan sıkıntıyla birlikte sosyal medyayı ablukaya alan müşterilere Akbank'tan yapılan ilk bilgilendirmede, "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanılmıştı.

AKBANK ÇAĞRI MERKEZİ

444 25 25 - 0850 222 25 25'i arayarak Müşteri İletişim Merkezi'nden müşteri numaranız, kullanıcı kodunuz ve Akbank İnternet/ Mobil şifreniz ile hizmet alabilirsiniz.