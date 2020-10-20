Akay: "Muhtarlar, bizim en yakın yardımcımız"
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Akay: "Muhtarlar, bizim en yakın yardımcımız"

20.10.2020 09:14 | Son Güncelleme: 20.10.2020 09:17
Akay:

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yetkileri muhtarlarla paylaşarak zor süreci birlikte aşacaklarını söyledi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yetkileri muhtarlarla paylaşarak zor süreci birlikte aşacaklarını söyledi.

Seyhan Belediyespor Tesislerinde gerçekleştirilen "Muhtarlar Günü" etkinliğine ilçede bulunan muhtarlar ile belediye meclis üyeleri ve bürokratlar katıldı. Açık alanda ve pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, muhtarların halk ile belediye-devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü anımsattı.

Belediye olarak hizmet önceliklerinin, hizmet yılı başında muhtarlarla yapılan istişareler sonucu belirlendiğini aktaran Başkan Akay şöyle konuştu:

"Doğru ve öncelikli hizmetin mahallelere götürülmesinde muhtarlar bizlerin en yakın yardımcısı durumunda. Kısıtlı bütçemizi verimli kullanmak adına yaptığımız istişare toplantıları sonucu hazırladığımız iş planına göre en çok ihtiyaç hissedilen hizmetten aza doğru çalışmalarımızı yapıyoruz. Zor bir dönemde görev yapıyoruz. Kaynakları çok doğru kullanmamız gerekiyor. Bu nedenle en verimli hizmeti ve en çok ihtiyacı olan bireyleri tespit etmek durumundayız. Burada muhtarlarımız bizlere ciddi katkı veriyor, vermeye devam edeceklerini biliyorum. Biz siyasi olarak seçildik, ancak siz muhtarlar siyasi rozetiniz olmadan seçildiniz. Bu nedenle her siyasi görüşe yakın insan sizden hizmet talebinde bulunabiliyor. Ama yetkiniz yok. Size gelen taleplerin yerine getirilmesinde, yetkiyi birlikte kullanarak sıkıntıları aşacağız. El ele vererek daha yaşanabilir bir Seyhan'a kavuşacağımıza inanıyor muhtarlar gününüzü kutluyorum."

Konuşmanın ardından Başkan Akay, muhtarlarla tek tek ilgilenerek sohbet etti. - ADANA

Akay: 'Muhtarlar, bizim en yakın yardımcımız'
Akay: 'Muhtarlar, bizim en yakın yardımcımız'
Akay: 'Muhtarlar, bizim en yakın yardımcımız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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