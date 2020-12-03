Akasya Asıltürkmen kimdir? Akasya Asıltürkmen hayatı ve biyografisi! Akasya Asıltürkmen kaç yaşında, nereli?

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Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Akasya Asıltürkmen merak konusu oldu. İşte Akasya Asıltürkmen hakkında merak edilen Akasya Asıltürkmen kimdir, Akasya Asıltürkmen hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

AKASYA ASILTÜRKMEN KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Nisan 1977

Kaç yaşında: 43yaşında

Nereli: İstanbul

Akasya Asıltürkmen (14 Nisan 1977, İstanbul), oyunculuğa, küçük yaşta, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kursa katılarak başladı. Aynı dönemde İstanbul Kanatlarımın Altında filminde oynadı ve bu profesyonliğe attığı ilk adım oldu. Daha sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Semaver Kumpanya ve İstanbul Devlet Tiyatrosu gibi tiyatrolarda çalıştı. Halen birçok Televizyon, Dublaj, Sinema ve Tiyatro çalışması yapmaktadır.

FİLMOGRAFİSİ

• Enkaz 2016 >

• Bana Bunlarla Gel 2010 >

• İpsiz Recep (2009) > Marika

• Araf (2006) > Eda

• Felek ne demek (2006) (Dizi) > Zekiye

• Keloğlan kara prens'e karşı (2006) > Taşkız

• Pamuk Prenses 2 (2005) > Fusun

• Saklambaç (2005) (Dizi) > Bağdegül

• Çınaraltı (2004) (Dizi) > Esin

• Dayı (2004) (Dizi) > Müge

• Lise Defteri (2003) (Dizi) > Ayça

• Vaka-i Zaptiye (2002) (Dizi) > Lebibe

• Nasıl evde kaldım (2001) (Dizi)

• İstanbul kanatlarımın altında (1996)

• Sıdıka (1997) (Dizi) > Kız Arkadaş (Konuk Oyuncu)

• Dar Alanda Kısa Paslaşmalar

• Başrolde Aşk (2011) (Dizi) > Eda