Akaryakıt istasyonundan silahlı soygun gerçekleştiren zanlı tutuklandı İzmir'in Torbalı ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan silahlı soygun gerçekleştiren zanlı tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan silahlı soygun gerçekleştiren zanlı tutuklandı.

Ayarancılar Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki gün önce Bahçelievler Mahallesi İzmir-Aydın kara yolunda bir akaryakıt istasyonunda çalışan görevlinin iş yerine gelen, başında şapka bulunan eli silahlı bir kişinin 1500 lirayı alarak kaçtığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin D.K. olduğunu belirledi.

Zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA