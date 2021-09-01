Akaryakıt istasyonundan sahte dolarla alışveriş yapan şüphelilere operasyon: 4 gözaltı
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Akaryakıt istasyonundan sahte dolarla alışveriş yapan şüphelilere operasyon: 4 gözaltı

Akaryakıt istasyonundan sahte dolarla alışveriş yapan şüphelilere operasyon: 4 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

BURSA'da bir akaryakıt istasyonundan sahte dolarla alışveriş yapan 4 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla, kaldıkları otelde yakalandı.

BURSA'da bir akaryakıt istasyonundan sahte dolarla alışveriş yapan 4 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla, kaldıkları otelde yakalandı. Şüphelilerin odalarında yapılan aramalarda sahte 62 bin 51 dolar ve 3 bin 50 euro ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundan sahte 100 dolar ile alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti. Aracın kiralık olduğu saptandı. Kiralama şirketiyle irtibata geçen ekipler, otomobili, A.A.'nın kiraladığını saptadı. Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen jandarma, A.A. ile yanındaki K.A., O.S. ve C.T.'yi kaldıkları otelde yakaladı. Şüphelilerin odalarında yapılan aramalarda 14 ecstasy hap, 23 gram metamfetemin, sahte 62 bin 51 dolar ve 3 bin 50 euro ele geçirdi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece 'parada sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Akaryakıt istasyonundan sahte dolarla alışveriş yapan şüphelilere operasyon: 4 gözaltı
Akaryakıt istasyonundan sahte dolarla alışveriş yapan şüphelilere operasyon: 4 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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Akaryakıt istasyonundan sahte dolarla alışveriş yapan şüphelilere operasyon: 4 gözaltı - Haberler
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