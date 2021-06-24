Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü
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Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü. Akaryakıt dolumu yapıldığı esnada harekete geçen araçta takılı bulunan pompa fırlayarak, istasyonda yakıt almak için bekleyen farklı bir müşterinin kafasına çarptı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Hendek ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç yakıt almak için istasyona geldi. İstasyon görevlisi tarafından yakıt verildiği esnada, pompanın takılı olmasına rağmen araç biranda harekete geçti. Bu esnada araçtan fırlayan yakıt pompası, motosikletine akaryakıt almak için istasyona gelen gencin kafasına çarptı. Ne olduğunu anlayamayan genç ise, çarpmanın etkisiyle sersemledi. Facianın eşiğinden dönülen olay anı saniye saniye güvenli kamerasına yansıdı. Görüntülerde; istasyon görevlisinin araca yakıt pompasını takması ve daha sonrasında pompa takılıyken aracın harekete geçmesi ile pompanın fırlayarak yakıt almak isteyen gence çarptığı anlar yer aldı. - SAKARYA

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü
Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü
Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü
Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü - Haberler
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