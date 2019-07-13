Akar ve TSK'nin komuta kademesinden eski komutana veda

Eski Kara Kuvvetleri komutanlarından emekli Orgeneral Mehmet Hikmet Bayar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle önceki gün 87 yaşında hayatını kaybeden 36. Kara Kuvvetleri Komutanı Bayar için ilk tören 1. Ordu Komutanlığı Karargahı'nda düzenlendi.

Bakan Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile eski Genelkurmay Başkanları Necdet Üruğ, Hüseyin Kıvrıkoğlu, eski kuvvet komutanları ile emekli orgeneral ve oramirallerin de katıldığı tören, naaşın askerlerin omzunda katafalka konulmasıyla başladı.

Saygı duruşunun ardından Bayar'ın özgeçmişi okundu. Törende konuşan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, mümtaz bir asker ve değerli bir komutanının ebediyete uğurlandığını belirtti.

Bayar'ın 47 yıl boyunca büyük bir gurur ve şerefle taşıdığı üniformasıyla Kara Kuvvetlerinin hemen hemen her kademesinde başarıyla görev yaptığını ifade eden Dündar, "Kıymetli Komutanımız görevde bulunduğu sürece çeşitli kıta ve karargahlarda ülkemize ve Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli hizmetlerde bulunmuş, Kara Kuvvetlerinin her bakımdan gelişmesi için özveriyle çalışmış, kendisi gibi seçkin komutanlar yetiştirmiştir." diye konuştu.

Bayar'ın mükemmel askerlik ve hizmet anlayışı, müstesna kişiliği ile kalplerde derin izler bıraktığını belirten Dündar, "Kıymetli komutanımıza Kara Kuvvetleri Komutanlığının bugünkü seviyesine getirilmesine yaptığı katkılardan dolayı bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" ifadesini kullandı.

Orgeneral Dündar sözlerini vefat eden Bayar'a rahmet, yakınlarına başsağlığı dilekleriyle tamamladı.

Konuşmanın ardından naaşın önünden saygı geçişi gerçekleştirildi.

Bayar'ın ailesinin ardından naaşın önünden Bakan Akar ve TSK'nin komuta kademesi geçiş yaptı.

Saygı geçişi sonrasında askerlerin omzunda cenaze aracına alınan naaş Ordu Karagahı'ndan cenaze namazının kılınacağı Selimiye Camii'ne götürüldü.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında musalla taşından alınan naaş top arabasına taşındı. Askeri bando tarafından çalınan Buhurizade Mustafa Itri'nin 'Tekbir' adlı eseri eşliğinde gerçekleştirilen geçişin ardından Bayar'ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığında defnedildi.

24 Ağustos 1994 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Bayar, 30 Ağustos 1996 tarihinde emekliye ayrılmıştı.

Kaynak: AA