-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, James Jeffrey'i karşılaması ve tokalaşmaları

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Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi'ni kabul etti

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

Kaynak: AA