Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi'ni kabul etti

Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi'ni kabul etti

-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, James Jeffrey'i karşılaması ve tokalaşmaları -Görüşmeden detay Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi'ni kabul etti ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, James Jeffrey'i karşılaması ve tokalaşmaları
-Görüşmeden detay
Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi'ni kabul etti
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

Kaynak: AA
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