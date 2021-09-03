Akademik bilgi ile üretim başlıyor
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Akademik bilgi ile üretim başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

üniversite işbirliği kapsamında Arı Mucizesi ile anlaşma gerçekleştirdi.

üniversite işbirliği kapsamında Arı Mucizesi ile anlaşma gerçekleştirdi. Anlaşma kapsamında Arı Mucizesi'nin ürünleri akademik bilginin ışığında Düzce Üniversitesi Üretim Merkezi'nde üretilecek. Ürünler üniversitede dolumlarının yapılmasının ardından paketlenerek, direkt alıcısına ulaştırılacak.

Düzce Üniversitesi, sanayiciler ile işbirliğini geliştirmeye devam ediyor. Arı ürünlerini geliştirerek vatandaşların hizmetine sunan Arı Mucizesi, üretim merkezinde akademik bilginin ışığında üretim yapmak için Düzce Üniversitesi ile sözleşme imzaladı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Arı Mucizesi Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Avcı tarafından imzalanan sözleşmede, Arı Mucizesi ürünleri Düzce Üniversitesi'nin GMP ve ISO sertifikasına sahip üretim merkezinde geleneksel ve tamamlayıcı tıpa uygun üretilecek.

"Arının ürettiği mucizeden daha fazla faydalanılacak"

Protokol sonrası konuşma gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, "Yaptığımız Ar-Ge çalışmaları ve arı mucizesinin ürün gamına yapmış olduğumuz akademik katkılar, bu sürecin en önemli bileşenini oluşturdu. İnşallah bu iş birliği sözleşmesi ile birlikte; akademik bilginin sahada, ürün kullanıcılarıyla, ürünleri üreten kişi ve kurumlarda daha fazla etki alanı sağlayacağını ümit ediyoruz. Hem eğitim, hem akademik danışmanlık, hem de araştırma süreçlerine yapacağımız katkıyla arı ürünlerinin hem ülkemiz, hem de dünya genelinde arının ürettiği mucizeden daha fazla faydalanabilmesi yolunda önemli bir katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Arı Mucizesi Doğal Ürünler Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Avcı ise Düzce Üniversitesiyle yapılan iş birliğinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, Düzce Üniversitesi'nin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin (DAGEM) yaptığı bilimsel çalışmalardan faydalanmak istediklerini ifade etti. Düzce Üniversitesi'nin laboratuvarlarından ve akademisyenlerinden destek almalarının, kendilerinin çalışma sahasını ve çalışma kalitesini artıracağını dile getiren Nesim Avcı, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a ve Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı'ya teşekkür etti. - DÜZCE

Akademik bilgi ile üretim başlıyor
Akademik bilgi ile üretim başlıyor
Akademik bilgi ile üretim başlıyor
Akademik bilgi ile üretim başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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