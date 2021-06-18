Akademi Ligi 2. hafta 2. gün karşılaşmaları başlıyor!

Akademi Ligi'nde günün ilk maçı 17: 00'da başlıyor!

League of Legends 2021 yaz mevsimi 2. hafta 2.gün heyecanı karşılaşmaları bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor.

Dün oynanan birinci gün karşılaşmalarının ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Dün oynanan ikinci hafta birinci gün karşılaşmalarının sonuçlarına ve özetlerine göz atmak isterseniz, tıklayabilirsiniz.

Saat 17: 00'da başlayacak günün ilk karşılaşmasının ardından, 21: 00'da derbi karşılaşması ile birlikte ikinci hafta karşılaşmaları tamamlanmış olacak.

Günün mücadeleleri tamamlandıktan sonra karşılaşmalar ve günün özeti lolespor youtube kanalından yayınlanacak.

Oldukça heyecan verici karşılaşmalar arasında günün göze çarpan mücadelesi Akademi ve Akademi arasında gerçekleşecek derbi mücadelesi olacak.

İkinci hafta ikinci gününün maç programı ise şu şekilde oldu:

Akademi Ligi 2. Hafta 2. Gün Maç Programı

5 Ronin Akademi –17: 00- NASR Esports Akademi

Dark Passage Akademi –18: 00- fastPay Wildcats Akademi

Beşiktaş Akademi –19: 00- Galakticos Akademi

Team Aurora Akademi –20: 00- SuperMassive Blaze Akademi

Galatasaray Akademi –21: 00- 1907 Fenerbahçe Espor Akademi

Akademi Ligi'nde günün maçları hakkındaki tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros