AK Partinin yaptığı hizmetleri anlatan broşürler dağıtılmaya başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Partinin yaptığı hizmetleri anlatan broşürler dağıtılmaya başlandı

AK Partinin yaptığı hizmetleri anlatan broşürler dağıtılmaya başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı il merkezinde yaptıkları hizmetleri anlatan 35 bin adet broşürü tek tek vatandaşlara dağıtıyor.

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı il merkezinde yaptıkları hizmetleri anlatan 35 bin adet broşürü tek tek vatandaşlara dağıtıyor.

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında 20 yılda il merkezinde yapılan hizmetlerin anlatıldığı broşür dağıtımı AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ve parti yönetimi tarafından yapılmaya başlanıldı.

AK Partili heyet ilk olarak buğdaycılar sitesi, çimentocular sitesi, oto galericiler sitesi ve küçük sanayi sitesini gezerek buradaki esnaflara hem broşür verdi hem de onlarla sohbet etti.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, "İl Başkanımız Mehmet Dağtekin'in talimatları ile AK Partimizin 20 yılda Merkez ilçemizde yaptığı icraatları anlatan 35 bin broşürü ilçemizin her yanına ulaştıracağız. Bu çalışma yapılırken il genel meclisimizin köylerimizde yaptığı hizmetler, belediyemizin şehir merkezinde yaptığı hizmetler ve hükumetimizin yaptığı hizmetler de kayıt altına alınmış oldu. Broşür, merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan 33 mahallemiz ile 135 köyümüzde yaşayan tüm hemşehrilerimize ulaştırılacak. Bu broşürlerimiz esnafından, çiftçisine, emeklisinden, işçisine halkımızın tüm kesimlerine, sivil toplum örgüt temsilcilerine ve basınımıza kavuşturulacak. Broşür hazırlanırken AK Parti'mizin 2001 tarihinden günümüze kadar yaptığı eserleri kısaca hatırlatacak bir anlayış içerisinde olundu. Tabi ki hükumetimizin yaptığı tüm hizmetleri broşüre sığdırmak mümkün değil. Bu nedenle belli seviyedeki hizmetleri halkımızın bilgisine sunmak istedik. Bu çalışma yapılırken AK Partimizin 20 yılda ne kadar büyük hizmetlere imza attığını bir daha gördük. Memleketimiz de hem merkezi hizmetlerin hem de yerel hizmetlerin memleketimizin çehresini değiştirdiği ve memleketimizin atılım yaşadığı yapılan eserler ile sabittir. Hizmet siyasetinin adresi olan AK Partimiz inşallah halkımızın devam eden desteği ve teveccühü ile icraatlarına devam edecek. Merkez ilçemizdeki her bir hanenin kapısını çalarak partimizin yaptığı hizmetleri anlatacağız. Bu çalışmanın asıl mimari İl Başkanımız Mehmet Dağtekin'e ve broşürün hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

AK Partinin yaptığı hizmetleri anlatan broşürler dağıtılmaya başlandı
AK Partinin yaptığı hizmetleri anlatan broşürler dağıtılmaya başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Fahrettin Koca Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Cristiano Sergen Yalçın Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AK Partinin yaptığı hizmetleri anlatan broşürler dağıtılmaya başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 15:14:19. #1.15#

title