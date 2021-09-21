"AK Partinin Hizmet Felsefesine Uygun Yatırımları Görmek Bizi Mutlu Etti"

Yeşilyurt Belediyesinin yatırımlarının ele alındığı istişare ve değerlendirme toplantısından sonra Lezzet Caddesine giden Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar ile beraberindeki heyet, Mahmut Çalık&Ahmet Çalık Tekstil Müzesi, Gastronomi Konağı, Butik Otel, Yeşilyurt Pastanesi, Yeşilyurt Mutfağı, Kahve Konağı ve Kent Belleği ile bölgede gerçekleşen sokak ve meydan düzenlemelerini incelediler.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da, Yeşilyurt'un tarihi, kültürü, geleneksel hayatı ve yemeklerinin tanıtıldığı Tarihi Yeşilyurt Konakları ile Müzeler hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Kent Belleği Müzesindeki hatıra defterine Yeşilyurt'taki incelemeleri hakkında düşüncelerini yazan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Yeşilyurt'ta gerçekleşen yatırımlar ve projelerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı tebrik edip, çalışmalarında başarılar diledi.

AK Parti'nin hizmet felsefesine uygun projelerin Yeşilyurt'ta hizmete girmesinden memnun olduğunu dile getiren AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, "Yeşilyurt Belediyemizin hizmetlerini içeren sunum ve değerlendirme toplantımızdan sonra Belediyemizin hizmet alanlarını yerinde inceledik. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ı tebrik ediyorum. Malatya'da bütün alanlarla ilgili çok önemli dokunuşlar ve çok önemli hizmetleri hayata geçirmiş, bu hizmetleri de yerinde görmek bizleri son derece memnun etti. AK Parti'nin gönül belediyeciliğine, hizmet belediyeciliğine ve sosyal belediyeciliğine uygun olarak her alanla ilgili, gerek hizmetler gerekse de sosyal ve gönül belediyeciliği faaliyetleri anlamında bizim temenni ettiğimiz, arzu ettiğimiz bütün çalışma örneklerini burada görmüş olmaktan son derece memnun olduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada gerek Yeşilyurt Belediyemiz gerekse de diğer belediyelerimiz Malatya'lı hemşehrilerimizin hayat kalitesini arttırma ve beklentilerine cevap vermenoktasında Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak bugüne kadar üzerlerine düşeni nasıl yerine getirdilerse bundan sonrada üzerlerine düşeni yerine getireceklerdir. Malatya her seçimde AK Parti'ye ciddi anlamda destek veren ve sahip çıkan bir kentimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok özel olarak önem atfettiği bir kentimizdir. İnşallah bu sevgimiz, bu muhabbetimiz bu güzel hizmetlerle pekişerek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Ev sahipliklerinden dolayı AK Parti İl ve İlçe Başkanımız ile Yeşilyurt Belediye Başkanımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

Tarihi Yeşilyurt Konaklarında ki ziyaretin ardından AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar ile beraberindeki heyet son olarak Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı makamında ziyaret ederek, Yeşilyurt'un genel durumu, turizm potansiyeli, sanayi ve tarım bölgelerindeki son durum ve talepler, sosyal, kültürel, fiziksel ve gönül belediyeciliği alanında gerçekleşen hizmetleri üzerine istişare ettiler.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da, ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunduğu AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar'a Malatya Kayısısı ile Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyinin girişimleri neticesinde Coğrafi İşaret Tescil Belgesine kavuşan Yeşilyurt'un ünlü Banazı Karası Üzümünü hediye etti.

Tarihi Yeşilyurt Konakları ve Yeşilyurt Belediyesindeki ziyaretlere; AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.

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