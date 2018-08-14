Ak Partinin 17'nci Kuruluş Yılı,

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, AK Parti'nin kuruluşunun 17'nci yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Özyavuz, mesajında, 17 yıldır halkın oyları ile tek başına iktidar olan AK Parti'nin birer neferleri oldukları için gurur duyduklarını belirterek, partisinin, ülkenin kalkınması ve toplumun refahı için çalıştığını ifade etti.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan partimiz Türk demokrasi tarihimizde çok önemli bir dönemin başlangıcı olmuştur" diyen Özyavuz, mesajını şöyle sürdürdü:

"AK Partili olmak, büyük Türkiye sevdalısı olmaktır ve bu uğurda korkusuzca, aşkla, gururla, imanla ve hiç yılmadan çalışmaktır. AK Parti'nin kuruluşu, Türkiye için yeni bir başlangıç oluşturmuştur. Gerek ülkemiz, gerekse ilimizde AK Parti dönemlerinde yapılan sessiz devrimler, herkesçe bilinmektedir. Her dönem ayağımıza prangalar vurmaya çalışan şer güçlere karşı halkımız gereken cevabı vermiş ve Türkiye'nin gelişmesini istemeyen bir takım terör örgütlerine rağmen, ekonomi, sağlık, eğitim, kalkınma, diyanet, adalet, siyaset ve Kürt meselesi gibi birçok alanda Türkiye ilerleme kaydetmiştir. Ülkemiz, yapılan birçok çalışmalarla gelişmiş ülkeler arasına girmeyi başarmıştır."

"Türkiye, İMF'ye borç para veren bir ülke haline gelmiştir"

Özyavuz, geçmiş hükümetler döneminde günlerce İMF'nin kapısında borç beklenen günleri anımsatarak, "Bu günler artık geride kalmış, Türkiye, İMF'ye borç para veren bir ülke haline gelmiştir. 17 yıl öncesine kadar hastane, eczane kuyruklarında beklerken, bugün AK Parti iktidarı ile birlikte 5 yıldızlı oteller konforundaki hastanelerle tanıştık. Bütün gücünü milletten alan partimiz her zaman milletinin yanında olmuş ve millete hizmet etme sevdasıyla çalışmalarını yürütmüştür" ifadelerini kullandı.

AK kadroların bir neferi olarak 17 yıllık süreç içerisinde partisinin her kademesinde görev alanları tebrik eden Özyavuz, şunları kaydetti:

"Milletvekillerimizi, il başkanlarımızı, ilçe başkanlarımızı, belde başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, kadın ve gençlik kolları başkanlarımızı ve görev almış herkese teşekkür ediyorum. Partimizin tüm birimlerinde görev alan dava arkadaşlarımızı ziyaret ediyor, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Biz, dün olduğu gibi bugün ve yarın da gönüllerin partisi olmaya, halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu inancıyla yolumuzda dimdik yürümeye devam edeceğiz. Partimizin 17'nci kuruluş yıldönümünün teşkilatlarımıza ve bize desteğini esirgemeyen tüm Şanlıurfalı ve Harranlı vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum."

Özyavuz, bilindiği gibi "Evet, Hayır" referandumunda yüzde 98'lik oy oranı ile Türkiye rekorunu kırdıklarını, Harran halkının tek vatan, tek millet, tek devlet ve Türkiye'nin bekası için "Evet" dediğini belirtti. - ŞANLIURFA