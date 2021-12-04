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AK Partililer engelliler ile bir araya geldi

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AK Partililer engelliler ile bir araya geldi

AK Parti Kilis İl Teşkilatı Engelliler günü nedeniyle düzenlenen bir dizi etkinliğe katıldı.

KİLİS (İHA) - AK Parti Kilis İl Teşkilatı Engelliler günü nedeniyle düzenlenen bir dizi etkinliğe katıldı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nur Korkmaz, Gençlik Kolları İl Başkanı Musa Kara, Kadın Kolları ile Başkanı Gönül Öztin ve teşkilat mensupları ile birlikte engellileri evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdiler. Daha sonra Öncüpınar Konteyner Kentte Bulunan Ekrem Çetin İş Okulunda Öğrenciler için hazırlanan programa katıldılar. - KİLİS

AK Partililer engelliler ile bir araya geldi

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