AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca geri adım atmadı

Dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan sunucu Metin Uca, tepkilerin odağında yer aldı. Uca, Twitter'dan paylaştığı mesajında AK Partili Yusuf Özoğul'un "Bu kimdir?" yazan bir fotoğrafını alıntıladı.

"PREZERVATİF KULLANIMININ ÖNEMİ"

Uca, tweet'inde Özoğul için "İstenmeyen gebeliklerde prezervatif kullanımının öneminin kanıtı" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Çok sayıda kullanıcı, Uca'ya yakışıksız tavrından dolayı tepki gösterdi.

GERİ ADIM ATMADI

Yaptığı davranıştan dolayı geri adım atmayan Metin Uca, Twitter hesabından bir paylaşım daha yaptı. Uca'nın paylaşımında, "Günaydın. Demokratik hakkını kullanan insanları tehdit eden bu süne zararlısının cüretiyle dalga geçince Melihin itleri, misvak hırtları sahte hesaplarla beni "AlçaksınMetinUca" diye tweeter gündemi yapmış, gurur duydum. İstenmeyen gebeliklerde prezervatiflerden özür diliyorum." ifadeleri yer aldı.

2019'DA BİR VİDEO İLE TANINMIŞTI

Yusuf Özoğul, 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti için seçim broşürü dağıtırken İYİ Partili bir kadının küçümseyen tavırları karşısında sergilediği sakin tavırla tanınmıştı.

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