AK Partili vekil, Türkiye'deki Suriyelilerin durumunu Almanya'da yaşadığı bir anıyla anlattı

Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Emine Sare Aydın, Türkiye'de yaşayan Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışları anlattı. Aydın, Suriyelilerin durumunu çocukluk yıllarında Almanya'da yaşadığı bir anıyla özetledi.

Haberler.com'un YouTube kanalında Esra Öztürk'ün sorularını yanıtlayan AK Parti İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Emine Sare Aydın, Türkiye'de yaşayan Suriyeliler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Konu hakkında doğru bilinen yanlışlardan bahseden Aydın, Suriyelilerin ülkemizde tetikte yaşadığını söyledi. Aydın bu durumu da Almanya'da yaşadığı çocukluk anısıyla anlattı.

"ALMANYA'YA GÖÇMEN BİR ÇOCUK OLARAK GİTTİM"

9 yaşında Almanya'ya göçmen olarak giden ve 1980'li yıllarda oradaki Türklerin durumunu anlatan Aydın, "9 yaşında Almanya'ya göçmen olarak gittim. 1983 yılıydı. O yıllarda Almanya'da şöyle bir şey vardı. Hafta sonları herkes bir araya gelirdi. Çünkü o bir sosyal ihtiyaçtı. Kendi dilini konuştuğun, aynı dini paylaştığın insanlarla bir araya gelmek. Bugün Türkiye'de de Suriyeliler daha çok birbirleriyle görüşürler. Esas uyum Türkler ile Suriyelilerin ya da Almanlarla Türklerin bir arada yaşayabilmesini sağlamaktır." dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLER TETİKTE YAŞIYOR"

"Biz o dönemde bir araya geldiğimiz birlikte yemekler yer, sohbetler ederdik." diye sözlerine devam eden Aydın, "Çocuklar hareket ettiklerinde biraz gürültü çıkardıklarında büyükler şunu derlerdi 'Aman çocuklar sessiz olun, Almanlar şimdi bizi şikayet edecek.' Sürekli yabancı olma, sürekli hayata tutunma ve hayata tutunma içinde suça karışmama, ses gürültü yapmama, kimsenin malına mülküne dadanmama gibi tetikte olma durumu vardı. İnanın Türkiye'deki Suriyeler de böyle tetikte yaşıyor. Çünkü bir suça karışırsa geri gönderme merkezlerine gönderilecek. Bir suça karışırsa deport edilecek ve tekrar içeriye girmesi çok zor." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Emine Sare Aydın

"SURİYELİLERE VATANDAŞLIK VERİLMİYOR"

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışlardan da bahseden Aydın, "Suriyelilere vatandaşlık verilmiyor. Bu kanun olarak mümkün değildir. Bu tamamen yalan ve kara propagandadır. Türkiye'ye yatırım yapmak için gelen yani mülteci ve sığınmacı statüsünde olmayanlar sadece vatandaşlık alabilir. Geçici korunma statüsünde olan Suriyeliler vatandaşlık alamazlar, oy kullanamazlar." dedi.

Türkiye'de 150 bin civarında vatandaşlık alan Suriyeli olduğunu belirten Aydın, bunların geçici koruma statüsü dışında olanlar olduğunu söyledi. Aydın, "Bunlar arasında yatırım ve evlilik yoluyla vatandaşlık aldı" dedi.

"TÜRK ESNAFLAR NEYE TABİYSE SURİYELİLER DE ONA TABİ"

"Suriyeli esnaflar vergi ödüyor mu?" sorusuna da yanıt veren Aydın, "Suriyeli esnaflar Türk esnaflar neye tabiyse aynı kanuna tabidir." dedi.

Aydın sözlerine şöyle devam etti:

"Suriyeliler Türkiye'de ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanıyor. Ancak hastanelerde hiçbir öncelik sağlanmıyor."