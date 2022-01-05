AK Partili üyenin kendisine 'geri zekalı' demesine çok sinirlenen Tanju Özcan çıldırdı

Özellikle Suriyeli sığınmacılar konusunda yaptığı çıkışlar ile sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Bolu Belediyesi 2022 yılı Ocak ayı ilk meclis toplantısında "Bu ampul artık bize, vatandaşa, garibana yük olmaya başladı" diyerek elindeki ampulü duvara atarak patlatmıştı.

"SİZE GERİ ZEKALI DERDİM AMA HAREKET İÇEREBİLİR, SİZ ZEKA YOKSUNUSUNUZ"

Yaşananların ardından mikrofona gelen Ak Partili Uğur Akbay, yaptığı konuşmada "Az önce yaptığınız hareketten dolayı size şahsınızda geri zekalı demek isterdim ama hakaret içerebilir diye size zeka yoksununuz..." ifadelerini kullandı.

"NE DEMEK GERİ ZEKALI"

Bu sözlere çok sinirlenen Tanju Özcan ise "Ne demek bu ya. Terbiyesizlik yapma. Ne demek geri zekalı." diyerek Akbay'ın kürsüyü ve toplantıyı terk etmesini talep etti. Daha sonra görevlileri çağıran Özcan, Akbay'ın dışarı çıkartılmasını söyleyerek "İç tüzüğün bana verdiği yetkiyi kullanıyorum. Geri zekalı ne demek. Terbiyesiz. Biz burada halkın idaresi ile oturuyoruz" dedi.