- AK Partili Uslu, Finike portakalını Meclis'e taşıdı
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- AK Partili Uslu, Finike portakalını Meclis'e taşıdı

14.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:37

- AK Partili Uslu, Finike portakalını Meclis'e taşıdı AK Parti Antalya milletvekili Atay Uslu: "Finike'nin Turunçova Mahallesi'nde yetişen portakalın dünyanın en iyi portakalı olarak tescillenmiştir.

- AK Partili Uslu, Finike portakalını Meclis'e taşıdı

AK Parti Antalya milletvekili Atay Uslu:

"Finike'nin Turunçova Mahallesi'nde yetişen portakalın dünyanın en iyi portakalı olarak tescillenmiştir. Finike portakalı, kokusu,. Tadı, aroması, sululuk oranı, asit şeker dengesiyle dünyada bir markadır"

ANKARA - AK Parti Antalya milletvekili Atay Uslu, "Finike'nin Turunçova Mahallesi'nde yetişen portakalın dünyanın en iyi portakalı olarak tescillenmiştir. Finike portakalı, kokusu, Tadı, aroması, sululuk oranı, asit şeker dengesiyle dünyada bir markadır" dedi.

AK Partili Uslu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Uslu, Türkiye'de portakal üretimini üçte biri Antalya'dan sağlandığına dikkat çekerek, "Antalya'da çiftçilerimiz salgın döneminde aralıksız üretmeye devam ettiler. Bu dönemde aralıksız üretmeye devam eden çiftçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Portakal Antalya ve Finike akla gelir. Finike portakalı kalitesini dünyaya kabul ettirmiş bir portakal türüdür. Kaliforniya Üniversitesi 1994 yılında bilimsel bir araştırma yapmıştır. Araştırmanın sonunda Finike'nin Turunçova Mahallesi'nde yetişen portakalın dünyanın en iyi portakalı olarak tescillenmiştir. Finike portakalı, kokusu,. Tadı, aroması, sululuk oranı, asit şeker dengesiyle dünyada bir markadır" dedi.

Finike ovasını tarımsal sit ilan ettiklerini söyleyen Uslu, 2018 yılında Kumluca ve Finike ovası Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Büyük Ova Koruma Alanı olarak resmi gazetede ilan edildiğini ifade etti. Uslu, "Çiftçimizin emeğinin karşılığı olan bahçesini ve ürettiği ürünleri TARSİM güvencesi altına aldık. TARSİM'i genişletme ve yaygınlaştırma konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Çiftçiyi bilinçlendiriyoruz.. Sigorta yaptırma konusundaki bürokratik engelleri tek tek kaldırıyoruz. Bu yılın Mayıs ayı sıcak geçen iklim şartları portakal boncuklarında dökülme yaşandı. Bu yüzden portakal rekoltesi biraz düşük. Aşırı sıcaklar TARSİM kapsamına alındı. Finike portakalının korunması, desteklenmesi, pazarlanması çalışmalarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Uslu, gazetecilere portakal dağıttı.

- AK Partili Uslu, Finike portakalını Meclis'e taşıdı
- AK Partili Uslu, Finike portakalını Meclis'e taşıdı
- AK Partili Uslu, Finike portakalını Meclis'e taşıdı
- AK Partili Uslu, Finike portakalını Meclis'e taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK

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