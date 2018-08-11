Ak Partili Şahin Tin'den Ekonomik Saldırıya Karşı Birlik Çağrısı

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, ülke ekonomisine yönelik saldırılara karşı halkı birlik olmaya davet etti.

Milletvekili Tin, Kale ilçesinde bu yıl 24'ncüsü düzenlenen Kaledavaz Biber Festivali'nin açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti döneminde ilçeye büyük hizmetler yapıldığını belirterek, bundan sonra da yapılmaya devam edileceğini söyledi.

Kale'nin biberi, tütünü, turizmi ile ekonomiye önemli katkılar sağladığını dile getiren Tin, şöyle konuştu:

"Türkiye gerçekten çok sıkıntılı dönemlerden geçti. Son 5-6 yıldır her türlü kötülüğü yapmaya çalıştılar ve devam ediyorlar. Gezi olaylarıyla, yargı darbesiyle, medya darbesi ile bu ülkenin üzerinde oyunlar oynamak isteyenler çıktı. Ama sizlerin desteği ile bunların hepsi bertaraf edildi. 15 Temmuz darbe girişiminde de aynı oyunu oynamaya çalıştılar. Ama halkımız, kahramanca, yiğitçe, cesurca bir karşı duruş sergiledi, oyunları bozdu, FETÖ'cüleri yerle bir etti. Allah'ın izniyle, terör örgütleri PKK'yı da, PYD'yi de DEAŞ'ı da yok edeceğiz. ve bu ülke refaha erecek. Bu bizim Türkiye olarak hakkımızdır. Allah'a şükür güçlü bir liderimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu ülkeyi en iyi noktaya getireceğiz, yükselteceğiz."

Türkiye'nin yeni bir saldırı ile karşı karşıya olduğunu belirten Tin, "Şu anda ekonomik darbe girişiminde bulunuyorlar. Ekonomimizi bozmaya çalışıyorlar. Doları yükseltmek istiyorlar. Altını fahiş fiyatlara getirmek istiyorlar. Enflasyonu yükseltmek istiyorlar. Faizleri yükseltmek istiyorlar. İşte buna hep beraber, toplum olarak engel olmalıyız. Birlik olacağız. Birliğimizi ve dirliğimizi kimseye bozdurtmayacağız, Allah'ın izniyle kimse de bozamayacak. Hep birlikte bu saldırının da üstesinden geleceğiz, bu belayı da savacağız. Amerika'sı da batısı da kuzeyi de güneyi de her nereden gelirse gelsin, bu saldırıları alt edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı.