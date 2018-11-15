Ak Partili Özalan: "Kesinlikle Böyle Bir Beyanda Bulunmadım"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde protesto gösterisi düzenleyen MHP'lilerin eylemlerine ilişkin "MHP'li kardeşlerim az bile yaptı, ben olsam evi cehenneme çevirir, ateşe verirdim" şeklinde beyanda bulunduğuna dair asılsız bir iddianın dolaştığını belirterek, kesinlikle böyle bir beyanda bulunmadığını ifade etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle çeşitli sosyal medya platformlarında gerçek kişilere ait olmayan bazı hesaplar tarafından Sayın Meral Akşener'in evinin önünde protesto gösterisi düzenleyen Milliyetçi Hareket Partisi mensubu vatandaşlarımızın bu eylemlerine ilişkin 'MHP'li kardeşlerim az bile yaptı, ben olsam evi cehenneme çevirir, ateşe verirdim' şeklinde beyanda bulunduğuma dair asılsız bir iddia dolaşıma sokulmuştur. Kesinlikle böyle bir beyanda bulunmadığımı ifade eder, bu düşmanca ve art niyetli yalan bilgiyle şahsım hakkında olumsuz bir algı yaratma gayesi taşıyan kişilerin tespit edilmesi, sonrasında da gerekli işlemlerin yapılması konusunda hukuki bir süreç başlatacağımı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. - ANKARA