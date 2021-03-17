AK Partili Niyazi Güneş: "Çanakkale Savaşı, Türk tarihine silinmez izler bıraktı"
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AK Partili Niyazi Güneş: "Çanakkale Savaşı, Türk tarihine silinmez izler bıraktı"

17.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:44
AK Partili Niyazi Güneş:

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Çanakkale Savaşı'nın, Türk tarihine silinmez izler bıraktığını, milletin kaderini derinden etkilediğini söyledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Çanakkale Savaşı'nın, Türk tarihine silinmez izler bıraktığını, milletin kaderini derinden etkilediğini söyledi.

Güneş, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı ve 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un sözüne, "Korkma" diye başladığını anımsatan Güneş, Türk milletinin de korkmadığını, çekinmediğini ve Çanakkale'yi geçilmez kıldığını belirtti.

Yakın tarihin en önemli kahramanlık destanlarından birinin Çanakkale Zaferi olduğuna dikkati çeken Güneş, "Bu zaferin milletimizin tarihinde ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu zafer, tarihimizin kırılma çizgisinde sarp bir virajdan milletimizin yüz akıyla geçtiği, en zorlu imtihanlardan biridir. Çanakkale, sadece askeri başarı değil, Türk milletinin geleceğini esaret altına almak isteyenlere verilmiş çok büyük bir derstir." dedi.

Güneş, Çanakkale Savaşı'nın, Türk tarihine silinmez izler bıraktığını, milletin kaderini derinden etkilediğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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