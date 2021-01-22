AK Partili Miroğlu'nun iddiası sosyal medyada gündem oldu: Biden Kürtmüş, gerçek adı da Cımoyê Bahattîn Ağa imiş
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AK Partili Miroğlu'nun iddiası sosyal medyada gündem oldu: Biden Kürtmüş, gerçek adı da Cımoyê Bahattîn Ağa imiş

22.01.2021 12:50 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:07

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'nun "Biden'ın gerçek ismi Cımoyê Bahattîn Ağa imiş! Erivan'dan ABD'ye göç etmiş bir Kürt aileden geliyormuş" şeklindeki paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

AK Parti MKYK üyesi ve eski milletvekili Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'de Donald Trump'ın yerine gelen Joe Biden hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

"BIRUKİ AŞİRETİNDEMİŞ"

Biden'ın Kürt olduğunu öne süren Miroğlu, "Geçenlerde konuştuğum bir Kürt dostum söyledi, ciddi olduğuna inanmak zor olsa da, amacın ne olduğunu tahmin etmek zor değil, birileri diyormuş ki, Biden'ın gerçek ismi Cımoyê Bahattîn Ağa imiş! Erivan'dan ABD'ye göç etmiş bir Kürt aileden geliyormuş ve aslen Bıruki aşiretindenmiş" ifadelerini kullandı.

İşte Miroğlu'nun o paylaşımı;

AK Partili Miroğlu'nun iddiası sosyal medyada gündem oldu: Biden Kürtmüş, gerçek adı da Cımoyê Bahattîn Ağa imiş

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Miroğlu'nun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar tweetin altına; "Burası da zaten Atlantik", "Hımm yani bunu okuduk da ne geçti elimize ne kazandırdı bize yani akrabası mıymış", "Milli piyangodan para çıkanın akrabalarının arayıp çoğalması gibi bir şey olmuş bu", "Kamala Harris'in de Arnavut olduğu söyleniyor gerçek ismi Kamile Harisi imiş" şeklinde yorumlar yazdı.

AK Partili Miroğlu'nun iddiası sosyal medyada gündem oldu: Biden Kürtmüş, gerçek adı da Cımoyê Bahattîn Ağa imiş

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