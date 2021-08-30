AK Partili Leyla Şahin Usta, yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu
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AK Partili Leyla Şahin Usta, yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu

Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçesindeki orman yangınlarında zarar gören alanlarda incelemede bulundu, yangından etkilenen vatandaşlarla görüştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçesindeki orman yangınlarında zarar gören alanlarda incelemede bulundu, yangından etkilenen vatandaşlarla görüştü.

Usta, ilk olarak Aydıncık ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan yangından etkilenen Yenikaş, Karaseki ve Merkez mahallerinde inceleme yaptı.

Yangında evleri zarar gören vatandaşları ziyaret eden Usta, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Usta, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Usta, daha sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ve yangında evi kullanılmaz hale gelen Hamide Bağ'ı (58) ziyaret etti.

Bağ ile bir süre sohbet eden Usta, devletin gereken her şeyi yapacağını dile getirdi.

Çeyizi yanarak kül olan genç kıza ziyaret

Leyla Şahin Usta, Silifke'de 29 Temmuz'da çıkan ve 1 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen Yeşilovacık Mahallesi'nde, yangında evi kullanılmaz hale gelen ve çeyizi yanarak kül olan Fatma Tan'ı (24) ziyaret etti.

Yanan evde inceleme yapan Usta, Tan ve ailesiyle bir süre sohbet etti.

Genç kızın taleplerini de dinleyen Usta, eksikliklerin kısa zaman giderileceğini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'ya, ziyaretlerinde, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Resul Kurt, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve diğer ilgililer eşlik etti.

Aydıncık'ta 28 Temmuz'da çıkan orman yangını 31 Temmuz'da, Silifke'de 29 Temmuz'da çıkan orman yangını 1 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı. İki ilçedeki yangında da bazı evlerde hasar oluşmuştu.

AK Partili Leyla Şahin Usta, yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu
AK Partili Leyla Şahin Usta, yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu
AK Partili Leyla Şahin Usta, yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu
AK Partili Leyla Şahin Usta, yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu
AK Partili Leyla Şahin Usta, yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu
AK Partili Leyla Şahin Usta, yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu
AK Partili Leyla Şahin Usta, yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu
AK Partili Leyla Şahin Usta, yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu
AK Partili Leyla Şahin Usta, yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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