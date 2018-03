Ak Partili Köseoğlu'dan Şemdinli'ye Ziyaret

AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Şemdinli ilçesinde Kaymakam Muhammet Fuat Türkman'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret eden Köseoğlu, partililerle sohbet etti. İlçenin ileri gelen kanaat önderleriyle de bir araya gelen Milletvekili Köseoğlu, ilçenin sorunlarını dinledi. Afrin'deki askerler için dua eden Köseoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra İlçe Başkanı Fikri Algül'ün evinde akşam yemeğine katıldı.

Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu yaptığı açıklamada, "Ben Hakkari'yi kendi ailem gibi görüyorum. 81 ili bir ve bütün, beraberce anlam ifade ediyor. Pazılın her bir parçası gibi o pazıldan bir parça eksik olduğunda, bir tane zayıf olduğunda o pazılın anlamının kalmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla o 81 ilin her birini birbirine kenetleyen bir ve beraber Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda ve her ilimizin aynı gelişmişlik seviyesinde, aynı refahta, aynı huzurda olması için gayret gösteren bir anlayış içinde siyaset yapıyoruz. Ben Hakkari'deki kardeşlerimizi görmeye ve kavuşmaya geldik. Hakkari'nin gönüllü tanıtımcısıyım ben, bunu özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

Şemdinli deyince akıllara terörle anılmışlığın ötesinde balın geldiğini, Hakkari deyince ise ters lale ve Sümbül Dağı'nın geldiğini ifade eden Köseoğlu, "Hakkari deyince kayaktan, dağcılıktan bahseden güzel bir anlayışla Hakkari'nin ismini yeniden Türkiye'de tanıtacağız hep beraber" diye konuştu. - HAKKARİ