AK Partili Koordinatör Tarhan köyleri ziyaret etti
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AK Partili Koordinatör Tarhan köyleri ziyaret etti

AK Partili Koordinatör Tarhan köyleri ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

HAKKARİ (İHA) – Adalet ve Kalınma Partisi (AK Parti) Merkez Disiplin Kurulu üyesi ve AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Avukat Abdulmecit Tarhan, Hakkari'deki köyleri ziyaret etti.

HAKKARİ (İHA) – Adalet ve Kalınma Partisi (AK Parti) Merkez Disiplin Kurulu üyesi ve AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Avukat Abdulmecit Tarhan, Hakkari'deki köyleri ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Avukat Abdulmecit Tarhan, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş'ı makamında ziyaret ederek, yeni normalleşme döneminde kent için yapacakları ortak çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu. Kentin kanaat önderlerinden Hasan Öztunç ile birlikte Hakkari merkeze bağlı Çanaklı ve Kırıkdağ köylerini gezen Tarhan, köyün ileri gelenlerini ziyaret ederek, onlarla bir süre sohbet etti.

Ziyarette duydukları memnuniyeti dile getiren Çanaklı ve Kırıkdağ köyü sakinleri, Tarhan'a görevinden başarılar dilediler. - HAKKARİ

AK Partili Koordinatör Tarhan köyleri ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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