AK Partili Kiler'in annesi adına yaptırdığı cami ibadete açıldı
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AK Partili Kiler'in annesi adına yaptırdığı cami ibadete açıldı

AK Partili Kiler'in annesi adına yaptırdığı cami ibadete açıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in annesi Sevgül Kiler adına yaptırdığı cami ibadete açıldı.

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in annesi Sevgül Kiler adına yaptırdığı cami ibadete açıldı.

Hüsrevpaşa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Hacı Sevgün Kiler Camisi'nin açılışında kurban kesildi.

İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, caminin yapımında emeği geçen Kiler ailesine teşekkür ederek, Mescid-i Aksa için dua etti.

Açılışa, Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

AK Partili Kiler'in annesi adına yaptırdığı cami ibadete açıldı
AK Partili Kiler'in annesi adına yaptırdığı cami ibadete açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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