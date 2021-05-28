AK Partili Kiler'in annesi adına yaptırdığı cami ibadete açıldı

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in annesi Sevgül Kiler adına yaptırdığı cami ibadete açıldı.

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in annesi Sevgül Kiler adına yaptırdığı cami ibadete açıldı.

Hüsrevpaşa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Hacı Sevgün Kiler Camisi'nin açılışında kurban kesildi.

İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, caminin yapımında emeği geçen Kiler ailesine teşekkür ederek, Mescid-i Aksa için dua etti.

Açılışa, Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur