AK Partili Karacan: "Kimsenin bağrına basmadığı Suriyelilere, kadirşinas Türk halkı sahip çıktı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan:

"Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok"

EDİRNE - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türk halkının 3 milyon Suriyeli vatandaşa kucak açtığını ve açmaya da devam ettiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Harun Karacan, AK Parti Edirne İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Suriye'de Afrin Bölgesi'nde devam eden operasyonlara değindi. Karacan, "Ülkemizin gündeminde Afrin Operasyonu, Zeytin Dalı Harekatı var. Ben şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Genel başkan yardımcısı olarak da bir vatandaş olarak da söyleyebilirim ki, bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama bizim topraklarımızda gözü olanların da Allah'a çok şükür gözünü oymaya gücümüzde var, kudretimiz de var" dedi.

"Kimsenin bağrına basmadığı Suriyelilere, kadirşinas Türk halkı sahip çıktı"

Karacan, Afrin'de düzenlenen operasyonların bir amacının da Suriye halkının kendi topraklarında güvenle yaşaması olduğunu dile getirerek, "Tabi ki bunun en önemli amaçlarından biri de ülkemizde bulunan 3 milyon Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına kendi yerlerine tekrar dönmelerini sağlamak. Bizim en önemli görevlerimizden birisi de budur. Biz hiç kimsenin, bir kişinin dahi bağrına basmadığı kabul etmediği dönemlerde, bu kadirşinas Türk halkı bağrına bastı, senelerdir bunlarla yediriyor, bunlarla beraber giydiriyor, bunlarla beraber aynı yerde nefes alıyor ve hayatlarını bu insanların ikamesini sağlıyor. Bu kadirşinas Türk halkının da kendisinde olan ecdadından gelen bir şekilde vardı" diye konuştu.