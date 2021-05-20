AK Partili Karaaslan, azalan su kaynaklarının doğru kullanılmasına dikkati çekti
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AK Partili Karaaslan, azalan su kaynaklarının doğru kullanılmasına dikkati çekti

AK Partili Karaaslan, azalan su kaynaklarının doğru kullanılmasına dikkati çekti
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, su kaynaklarının azalmasına dikkati çekerek, "Azalan kaynaklar ve yükselen sıcaklıklarla önüne geçilemez bir kuraklığın insanlığı beklediğini söylemek durumundayım." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, su kaynaklarının azalmasına dikkati çekerek, "Azalan kaynaklar ve yükselen sıcaklıklarla önüne geçilemez bir kuraklığın insanlığı beklediğini söylemek durumundayım." dedi.

Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesince inşa edilen Çarşamba Durusu-Demirarslan İçme Suyu Arıtma Tesisi Hizmete Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada, tesisin 38 mahalleye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Alt yapı hizmetlerinin önemine işaret eden Karaaslan, zaman içinde yaşam kalitesinin artmasıyla vatandaşın hizmet beklentisinin değiştiğini belirtti.

Karaaslan, doğru su tüketimine işret ederek, "Su hayattır diyoruz. Su hayatın en önemli merkezinde yer alan, olmadığında kıymetini anladığımız olduğunda asla boşa kullanmamız gereken Rabbim'in bir nimeti." dedi.

Türkiye'de bugün su sorunu olmasa da iklim değişiklikleriyle havaların daha çok ısınacağını ve bilinçsiz tüketimle suyun azalacağını ifade eden Karaaslan, şöyle konuştu:

"Azalan kaynaklar ve yükselen sıcaklıklarla önüne geçilemez bir kuraklığın insanlığı beklediğini söylemek durumundayım. Ama biz bugünden önlem almaya, doğru kullanımları hayata geçirmeye, doğru yöntemlerle tarım yapmaya devam edersek eğer inşallah süreci tamamen geri çeviremesek bile süreci uzun bir süreye yaymış oluruz."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise göreve gelirken söz verdiği tüm sözleri tutmaya alt yapı sorunlarını çözmeye devam edeceklerini söyledi.

Törene, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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