AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu?

Konuk olduğu canlı yayında danışmanı olduğu öne sürülen Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili "Nasıl o kadar zengin oldu?" sorusuna yanıt veren AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Bilgim yok. Nüfuzla kazandıysa yargı yolu açık. Yakın ekibimde çalışan biri değildi" yanıtını verdi.

Ankara'da lüks bir araçta uyuşturucu madde alınırken görüntülenen ve AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın danışmanı olduğu öne sürülen Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

KÜRŞAT AYVATOĞLU NASIL ZENGİN OLDU?

CNN Türk canlı yayınına konuk olan ve hakkındaki iddialara yanıt veren Hamza Dağ, program moderatörünün Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili "Nasıl o kadar zengin oldu?" sorusuna da yanıt verdi. Konuyla ilgili bilgisi olmadığını ifade eden Dağ, "Nüfuzla kazandıysa yargı yolu açık. Yakın ekibimde çalışan biri değildi" şeklinde konuştu.

"UYUŞTURUCU TEMİN EDİP ETMEDİĞİ İLE İLGİLİ BİR BİLGİM YOK"

Uyuşturucu temin ettiği ile ilgili bir bilgisinin olmadığını söyleyen Dağ, "Bunlarla ilgili benim bir bilgim yok. Bunların araştırması İçişleri Bakanlığı ve yargı tarafından yapılıyor. Uzun zamandır çok yakınımda olan biri değil. Yalnızca Genel Merkez mesaimiz yok, sürekli olarak başka illere de gidiyoruz. Bu arkadaşlarla ayda 1-2 defa görüşüyoruz. Son dönemde ekipte bir korona vakası oldu. O temaslı olmadığı için bir süre yanımızdaydı" dedi.

"HERKESİN GBT'SİNE BAKAMAYIZ"

Ayvatoğlu'nun görüntülerle ilgili 'şantaj' açıklamasına da değinen Hamza şu sözleri sarf etti: "İfadelerine bakılırsa, kendi arkadaşlarıyla yaşadığı bir olay, bir tehdit durumu söz konusu. Tam da bizim devir teslim törenimizde böyle bir şey ortaya çıktı. Topluma kendini güçlü gösterme isteği var bir yer edinemeyince kendini güçlü göstermek istemiş. Gerçek böyle olmasa da bunun bir albenisi var. Süleyman Bey'in de dediği gibi herkesin GBT'sine bakamayız."

DANIŞMANI OLDUĞU İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Hamza Dağ, görüntülerin sosyal medya hızla yayılması üzerine Ayvatoğlu'nun danışmanı olduğu iddialarını kesin bir dille yalanlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Sosyal medyada görüntüleri yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu danışmanım veya özel kalem müdürüm değildir. Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi fesh edilmiştir. Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Yasal sürecin takipçisi olacağız."







