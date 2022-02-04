AK Partili Fatih Şahin'in Mansur Yavaş videosu gündem oldu: Ankaralılar su ihtiyacını kar eriterek karşıladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik çok sayıda suçlamada bulunan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Twitter hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanıyor:

"CHP'li Mansur Yavaş elini nereye atsa kurutuyor. Ankaramızın su sorunu artık kronik hale geldi. Su ihtiyacını kar eriterek karşılayan hemşehrilerimiz var. Şaka gibi değil mi? Ama maalesef gerçek. Kaldırımların hali içler acısı. Ayağınız burkulmadan, ayakkabınızın topuğu kırılmadan Ankara'da bir yerden bir yere gitmeniz neredeyse mucize.

"YOLLAR KALDIRIMLAR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ, KAZALAR YAŞANDI"

Geçtiğimiz günlerde Ankaramıza kar yağdı. Kar rahmettir, berekettir. Ama CHP'li Mansur Yavaş'ın beceriksizliği kar yağışını Ankaralılar için bu sene de eziyete dönüştürdü. Yollar kaldırımlar buz pistine döndü, kazalar yaşandı. EGO otobüslerinde can pazarı yaşanır değerli hemşehrilerim. Yavaş yaşanan kazaları ve vatandaşlarımızın şikayetlerini görmezden, duymazdan geliyor.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin.

"UYUŞTURUCU MADDE KULLANAN ŞOFÖRLER DİREKSİYONA GEÇEBİLİYOR"

Uyuşturucu madde kullanan, ehliyetinin süresi dolmuş şoför direksiyona geçebiliyor. Yavaş, ücretsiz aktarmaları kaldırdı. Kaldırılan bu hizmetten yararlananların ulaşım giderleri tam yüzde 107 arttı. Sokaklarda, caddelerde açılan çukurlar günlerce kapatılmıyor. Bir uyarı levhası koyulmuyor. Mansur Yavaş çocuklarımızın hayatını tehlikeye atıyor. Halk ekmeğin üretimini de yarı yarıya azalttı. Olanı da vaktinde göndermeyip bu karda, kışta, soğukta hemşehrilerimizi kuyruklarda bekletiyor.

"CHP'Lİ VE İP'Lİ İSİMLERE BALLI MAAŞLAR BAĞLIYOR"

Yandaşlarını torpille belediyeye dolduruyor. 90 puanları eleyip, 60 puan alanları işe alıyor. CHP Genel Başkanı'nın ABD'deki danışmanı da dahil olmak üzere CHP'li ve İP'li isimlere ballı maaşlar bağlıyor. Yani belediyeyi bildiğiniz arpalığa çevirmiş durumda. Yandaşlarına avantalar düşerken Ankaralılara da maalesef "Ya Sabır" çekmek düşüyor."