AK Partili Fatih Şahin'in Mansur Yavaş videosu gündem oldu: Ankaralılar su ihtiyacını kar eriterek karşıladı
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AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in Twitter hesabından paylaştığı Mansur Yavaş videosu sosyal medyada gündem oldu. "CHP'li Mansur Yavaş tüm beceriksizliğiyle Ankaralıları hizmete hasret bırakmaya devam ediyor" notuyla paylaşılan videoda Şahin, Mansur Yavaş'ı belediyeyi arpalığa çevirmekle suçluyor. Ankaralıların su ihtiyacını kar eriterek karşıladığını öne süren Şahin, uyuşturucu madde kullanan şoförlerin EGO otobüslerini rahatlıkla kullanabildiğini söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik çok sayıda suçlamada bulunan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Twitter hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanıyor:
"CHP'li Mansur Yavaş elini nereye atsa kurutuyor. Ankaramızın su sorunu artık kronik hale geldi. Su ihtiyacını kar eriterek karşılayan hemşehrilerimiz var. Şaka gibi değil mi? Ama maalesef gerçek. Kaldırımların hali içler acısı. Ayağınız burkulmadan, ayakkabınızın topuğu kırılmadan Ankara'da bir yerden bir yere gitmeniz neredeyse mucize.
Geçtiğimiz günlerde Ankaramıza kar yağdı. Kar rahmettir, berekettir. Ama CHP'li Mansur Yavaş'ın beceriksizliği kar yağışını Ankaralılar için bu sene de eziyete dönüştürdü. Yollar kaldırımlar buz pistine döndü, kazalar yaşandı. EGO otobüslerinde can pazarı yaşanır değerli hemşehrilerim. Yavaş yaşanan kazaları ve vatandaşlarımızın şikayetlerini görmezden, duymazdan geliyor.
Uyuşturucu madde kullanan, ehliyetinin süresi dolmuş şoför direksiyona geçebiliyor. Yavaş, ücretsiz aktarmaları kaldırdı. Kaldırılan bu hizmetten yararlananların ulaşım giderleri tam yüzde 107 arttı. Sokaklarda, caddelerde açılan çukurlar günlerce kapatılmıyor. Bir uyarı levhası koyulmuyor. Mansur Yavaş çocuklarımızın hayatını tehlikeye atıyor. Halk ekmeğin üretimini de yarı yarıya azalttı. Olanı da vaktinde göndermeyip bu karda, kışta, soğukta hemşehrilerimizi kuyruklarda bekletiyor.
Yandaşlarını torpille belediyeye dolduruyor. 90 puanları eleyip, 60 puan alanları işe alıyor. CHP Genel Başkanı'nın ABD'deki danışmanı da dahil olmak üzere CHP'li ve İP'li isimlere ballı maaşlar bağlıyor. Yani belediyeyi bildiğiniz arpalığa çevirmiş durumda. Yandaşlarına avantalar düşerken Ankaralılara da maalesef "Ya Sabır" çekmek düşüyor."