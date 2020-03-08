AK Partili Demiröz, Avrupa'nın sığınmacılarla ilgili tutumunu eleştirdi
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Vedat Demiröz, AK Parti, Avrupa, Politika

AK Partili Demiröz, Avrupa'nın sığınmacılarla ilgili tutumunu eleştirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Avrupa'nın sığınmacılarla ilgili tutumunu eleştirerek, "Ne insanları aldılar ne de taahhüt ettikleri paraları verdiler.

08.03.2020 21:21 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:24
AK Partili Demiröz, Avrupa'nın sığınmacılarla ilgili tutumunu eleştirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Avrupa'nın sığınmacılarla ilgili tutumunu eleştirerek, "Ne insanları aldılar ne de taahhüt ettikleri paraları verdiler. Biz 7-8 yıldır 40 milyar harcadık. Bunlar 7 milyar avro vereceklerdi, 1 milyar avrosunu bile göndermediler. Şimdi sıkıştıkları zaman, 'Para gönderelim.' İstemiyoruz." dedi.

Demiröz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kars 7. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ndeki konuşmasına, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı.

AK Parti'nin yaptığı çalışmalara ve siyasi hayatında karşılaştığı güçlüklere işaret eden Demiröz, vesayet odaklarının AK Parti'nin kapanması için mücadele ettiğini ancak başaramadığını söyledi.

Demiröz, AK Parti'nin mücadelesinin devam ettiğini vurgulayarak, "Vesayet odakları bir bir geride bırakıldı ve Türkiye tam bağımsız ülke olarak kendisi sistem değişikliği bile yaptı." diye konuştu.

"Artık silahlarımızın yüzde 75'ini kendimiz imal ediyoruz"

Milli savunmada birçok çalışma yapıldığını söyleyen Demiröz, şöyle devam etti:

"Artık silahlarımızın yüzde 75'ini kendimiz imal ediyoruz. Yakın zamanda Suriye'de gördünüz, hava sahası kapalı olmasına rağmen Suriye'de İHA'larımız, SİHA'larımız rejim uçaklarını da düşürdü, hava savunma sistemlerini de bertaraf etti. Denizaltımızı da yapacağız, uçağımızı da yapacağız. Türkiye dünyada söz sahibi olan bir ülke haline geldi ve daha da ileri gidecek inşallah."

"Kapıları açtığımızda Avrupa telaşlandı"

Avrupa'ya gidebilmek için Yunanistan sınır kapısında bekleyişlerini sürdüren sığınmacılara değinen Demiröz, şunları kaydetti:

"Ne insanları aldılar ne de taahhüt ettikleri paraları verdiler. Biz 7-8 yıldır 40 milyar harcadık. Bunlar 7 milyar avro vereceklerdi 1 milyar avrosunu bile göndermediler. Şimdi sıkıştıkları zaman 'Para gönderelim.' İstemiyoruz, paranız sizin olsun. Biz bu insanlara, Müslüman kardeşlerimize 7 yıl daha bakarız ama bugün kapıları açtığımızda bizdeki 4-5 milyon insana karşı 150 bin kişi gittiğinde koca Avrupa telaşlandı. Bu insanları yıllardır burada misafir ediyoruz."

AK Partili Demiröz, Avrupa'nın sığınmacılarla ilgili tutumunu eleştirdi

Kaynak: AA

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AK Partili Demiröz, Avrupa'nın sığınmacılarla ilgili tutumunu eleştirdi

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