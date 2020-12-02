AK Partili Aydın Pehlivan, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimi için itirazda bulundu

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, adayları Aydın Pehlivan'ın, Belediye Başkan Vekilliği seçiminde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesine başvurduğunu bildirdi.

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, adayları Aydın Pehlivan'ın, Belediye Başkan Vekilliği seçiminde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesine başvurduğunu bildirdi.

Çelik, AA muhabirine, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından dün Belediye Meclisinde oylama yaptıklarını hatırlattı.

4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt'un getirildiğini aktaran Ahmet Can Çelik, ancak oylamanın cam kavanoz içinde yapılmasının usule aykırı olduğunu öne sürdü.

Kuranın yenilenmesi gerektiğini dile getiren Çelik, "Adayımız Aydın Pehlivan, avukatı aracılığıyla kuranın kapalı zarf usulüyle torbada yapılmayıp da cam kavanozda yapılmasına itiraz etti. Usulüne neyse ona uygun olmasını istedik. Bununla ilgili Bölge İdare Mahkemesine başvurduk. Biz kuranın yenilenmesini istiyoruz." dedi.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından dün Belediye Meclisindeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler